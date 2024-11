Prinz Harry: Tattoo-Geheimnis enthüllt! "Niemand will deinen Arsch sehen, Harry!"

Royal-Fans können aufatmen. Bei dem Clip handelt es sich lediglich um eine Promo-Aktion für die Invictus Games, die Prinz Harry ins Leben gerufen hat und im Februar in Vancouver steigen werden. Dafür erlaubte sich der Sohn von König Charles (76) einen kleinen Scherz und ließ sich in einem Tattoo-Studio in New York City "tätowieren". Und das von keinem Geringeren als Jelly Roll (39).

Der US-amerikanische Country- und Rap-Star, der offensichtlich nebenbei auch großer Tattoo-Fan ist, betritt in dem Video freudestrahlend den Raum, in dem Harry auf einem Tätowierstuhl auf ihn wartet. Er kann sein Glück kaum fassen, dem britischen Royal sein erstes Tattoo zu verpassen. Dies stellt sich jedoch schnell als Missverständnis heraus: "Warum hast du Handschuhe an?", will Harry umgehend wissen. "Na, wir geben dir ein Tattoo über die Invictus Games", erklärt Jelly Roll prompt. Woraufhin Harry sich jedoch nur äußert, dass er ihn lediglich für die Invictus Games als Star-Gast gewinnen wollte. Die beiden einigen sich auf einen Deal – Jelly Roll wird bei den kommenden Invictus Games auftreten und darf im Gegenzug Prinz Harry eine Tätowierung stechen. Doch die Stelle für das erste Tattoo des Royals sorgt für Diskussionen.