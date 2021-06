Prinz Harry: Tochter mit einer anderen Frau - Sein Kind ist 9 Jahre alt

2012, vor knapp neun Jahren, feierte Harry in Las Vegas eine Party der Superlative: mit vielen Frauen, mit Alkohol – und Strip-Billard. Fotos eines nackten Prinzen, der sich die Kronjuwelen bedeckt, gingen um die Welt. Doch gegen das, was dann passierte, sind diese Bilder schon fast harmlos: In der Suite 2401 des Luxushotels "The Wynn" soll Harry eine heiße Nacht mit einer der Frauen gehabt haben. Neun Monate später kam dann ein kleines Mädchen zur Welt, das ihm zum Verwechseln ähnlich sein soll. Ein Freund verrät laut "Das neue Blatt": "Seine damalige Affäre hat ihm einen Brief geschrieben und will, dass er die Kleine kennenlernt."

Harry soll Meghan erst geschworen haben, dass er nicht der Vater des Kindes sei. Später räumte er offenbar ein, sich nicht mehr genau erinnern zu können, was in jener Nacht passierte. Wahrscheinlich waren zahlreiche Tequilas Schuld daran … Der Freund weiter: "Meghan weiß um seine wilde Vergangenheit. Aber sie hat ihm gesagt, dass sie auszieht, wenn er keinen DNA-Test machen lässt." Bislang soll er sich geweigert haben, das zu tun. Offenbar hat er doch mehr zu verbergen, als er zugibt. Au weia …