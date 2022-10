Prinz Harry & Herzogin Meghan: Bitter! Die Reue zerfrisst sie

Was ist da schon wieder los? Die Schlagzeilen häufen sich gerade, dass die "Netflix"-Dokumentation von Prinz Harry und seiner Gemahlin erneut verschoben werden soll. Doch was ist dieses Mal der Grund dafür?

Anscheinend liegt dieser bei Prinz Harry und Herzogin Meghan selbst! Wie "Page Six" berichtet, liegen ihnen Aussagen einer anonymen Quelle vor, die Grund genug sind, um die Aussagen des Prinzen und seiner Ehefrau anzuzweifeln. Denn scheinbar klaffen die Aussagen zwischen ihrer "Netflix"-Dokumentation und den von Prinz Harry verfassten Memoiren gewaltig auseinander. "Vieles in der Show widerspricht dem, was Harry geschrieben hat", berichtet die Quelle gegenüber "Page Six". Doch wie kann das sein? Entsprechen ihren Aussagen etwa nicht der Wahrheit? Überraschend ist das nicht, denn es wäre nicht das erste Mal...

Das royale Pärchen scheint diese Problematik nun auch bemerkt zu haben und befindet sich aktuell im Modus "Schadensbegrenzung", wie die Quelle der "Page Six" weiß: "Harry und Meghan haben darum gebeten, Inhalte, die sie selbst für ihr eigenes Projekt geliefert haben, zurückzunehmen.". Ups, ziemlich peinlich!

Vielleicht wäre es sogar besser für die Exil-Royals, wenn der Start der Doku noch einmal verschoben wird und das Material erneut überarbeitet wird. Denn dann ließe sich die so mühsam erbaute Märchenwelt besser aufrechterhalten. Und mal ehrlich: Wer glaubt Harry und Meghan noch?