Meghan-Markle-Doku verschoben: Reagiert Netflix auf Kritik?

"Ich habe es immer geliebt, etwas Gewöhnliches zu nehmen und es aufzuwerten", sagt Meghan Markle im Trailer zu ihrer neuen Doku-Serie "With Love, Meghan", während sie ein Tablett mit Snackgemüse anrichtet. In sonnigen und augenscheinlich perfekten Bildern will die Herzogin von Sussex klarstellen, dass sie es keinesfalls auf Perfektion, sondern auf Freude abgesehen hat. Neben Tipps und Tricks für den Haushalt und die Küche bekommt sie auch Besuch von prominenten Freunden.

Das Feedback zu den ersten Szenen aus "With Love, Meghan" fiel vernichtendaus. Als "privilegiert" und "unangemessen" wird die Serie bezeichnet, eine Selbstbeweihräucherung, die von Meghan Markle und Prinz Harry selbst produziert wurde. Auch der Fakt, dass die beiden gar nicht in dem Haus leben, das sie in "With Love, Meghan" als ihr eigenes Haus ausgibt, wurde in diversen YouTube-Kommentaren kritisch angemerkt.