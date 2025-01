Herzogin Meghan: Alles nur Show? Sie wollte Buch über Scheidung von Harry schreiben!

Seit ihrem Umzug in die USA stehen Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) auf eigenen Beinen. Von einem normalen, bürgerlichen Leben kann hier jedoch nicht die Rede sein, schließlich mangelte es nicht an lukrativen Angeboten von Verlagen, TV-Sendern und Streamingdiensten, die vom großen Interesse an dem Paar profitieren wollten.

In einem neuen Artikel der Vanity Fair wurden diese geschäftlichen Erfolge und Ambitionen nun genauer unter die Lupe genommen. Dabei entsteht durch zahlreiche Interviews mit Insidern und anonymen Quellen aus Harry und Meghans engerem Kreis der Eindruck, dass vor allem Harry recht planlos und uninteressiert an einem Promi-Leben in L.A. ist. "Er sieht aus wie jemand, der gerne für den Rest seines Lebens für Wohltätigkeitsorganisationen arbeiten würde und sehr glücklich wäre, wenn Meghan das ganze Geld verdienen würde und er es nicht tun müsste", so eine Person, die sich bei Harry um einen Job bewarb.