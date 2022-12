Prinz Harry und Herzogin Meghan: Durchgesickert! So reagiert Prinz William auf die Netflix-Doku

In den ersten drei Folgen gibt es zwar keinen schlimmen Skandal, der die Royals betrifft. Trotzdem sei die Stimmung im Palast angespannt. Das berichtet nun "The Sun". Die Familie befände sich "in einem Zustand der Traurigkeit". Vor allem William soll sich von seinem Bruder verraten fühlen.

"Mirror" berichtet sogar, dass der Thronfolger extrem wütend über die Äußerungen des Paare sei, die beiden seien schlecht behandelt worden. Und nicht nur das! Harry lässt auch vermuten, dass Kate und William gar nicht aus Liebe geheiratet hätten! "Ich glaube, dass viele in meiner Familie, vor allem die Männer, oft versucht sind, jemanden zu heiraten, der in diese Schablone passt. Anstatt jemanden, der vielleicht für sie bestimmt ist", erklärt er in der Doku. Ob William ihm das jemals verzeihen wird? Fraglich...

