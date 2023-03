Prinz Harry & Herzogin Meghan: Endlich schlägt die Königsfamilie zurück!

Was die können, kann ich schon lange – dachte sich wohl Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Harrys Onkel Prinz Andrew. Anfang März erscheint ihr neues Buch "A Most Intriguing Lady" (auf Deutsch: Eine faszinierende Dame). Und damit die Enthüllungs-Biografie über ihr Leben und ihre vielen Skandale möglichst zahlreich über die Ladentheke geht, plant die 63-Jährige einen riesigen PR-Coup. In New York wird sie in einem Kulturzentrum über "ihre Beziehung zur Queen sprechen und ein paar Fragen zu Harry und Meghan beantworten", wie ihr Team ankündigte. Worüber Fergie genau auspacken wird? Abwarten! Aber dank ihrer Tochter Eugenie, die eng mit Harry und Meghan befreundet ist und sogar bald in ihre Nähe nach Kalifornien ziehen will, ist Fergie über die beiden Ex-Royals und ihre Schwächen bestens im Bilde …

Auch interessant

Prinz Harry & Meghan Markle: Rausschmiss aus Hollywood! Im VIDEO erfahrt ihr mehr: