Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über ihre gescheiterte Ehe ans Licht

Am 01. Februar bringt Samantha Grant ihr Enthüllungs-Buch auf den Markt, in dem sie mit Herzogin Meghan und Prinz Harry abrechnen möchte. Doch vorab wendet sie sich nun mit ein paar harten Spitzen gegen das Paar an die Öffentlichkeit. So erklärt sie laut "RTL": "Es scheint, als würde Harry mehr Zeit mit Archie verbringen als sie. Und von dem, was wir gesehen haben, hat Archie eine engere Verbindung zu ihm als zu ihr." Autsch! Doch nicht nur Meghans Mutter-Qualitäten werden von Halbschwester Samantha in Frage gestellt...