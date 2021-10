Prinz Harry & Herzogin Meghan: Mega-Zoff! Jetzt ist von Scheidung die Rede

Mega-Zoff wegen Lilibet

Meghan würde Lili gerne in England in der St. George’s Kapelle taufen lassen, genau wie schon Archie. Ganz nebenbei forderte die Herzogin Harry auf, seine Oma Elizabeth im Zuge der Taufe um einen Gefallen zu bitten. Sie soll Archie und Lili den Prinzen- und Prinzessin-Titel geben. Schließlich würde das in Amerika besser ankommen und sich top verkaufen. Harry ist entsetzt, hat die geplante Englandreise storniert – so ein Insider. Er will eine kleine Taufe in Kalifornien. So möchte er verhindern, dass die Streitigkeiten mit der Königsfamilie in einer Katastrophe enden.

Aber wie so oft will Meghan ihr schönes Köpfchen durchsetzen. In New York musste sich Harry eine wahre Hasstirade anhören. Zu viel für den Prinzen, der keine Lust mehr auf die Spielchen hat und nun über Scheidung nachdenkt...

