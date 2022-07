Prinz Harry & Herzogin Meghan: Neue Details über ihr geheimes Privatleben enthüllt

An Archies 3. Geburtstag im Mai gab es beispielsweise kein neues Foto des Kleinen. Dafür aber am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag in den USA. Familie Sussex war da nämlich bei Freunden im Bundesstaat Wyoming zu Gast und schaute sich eine Parade an. Mit Lolli und Fähnchen bewaffnet, bestaunte Miniabenteurer Archie das Geschehen. Meghan trug ganz leger Jeans und T-Shirt.

Auch der Geburtstag von Töchterchen Lilibet wurde ganz unspektakulär bei Freunden gefeiert – wenn auch in Großbritannien, da gerade das 70. Thronjubiläum der Queen (96) zelebriert wurde. Kinderschminken, Geschenke, Kuchen. Alles dabei.

Was steckt also hinter ihrem geheimen Privatleben? Genau das ist das Schöne: Harry und Meghan leben das, was sie immer wollten: Ein (fast) normales Leben wie du und ich.