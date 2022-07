Prinz George: Große Sorge um Herzogin Kates Sohn! Experten schlagen Alarm

Große Sorge um Prinz George

Neuerdings haben Herzogin Kate und Prinz William bei offiziellen Terminen auffallend oft ihren Ältesten im Schlepptau. George ist zwar noch nicht mal zehn Jahre alt, wird als Nummer drei der Thronfolge aber schon regelmäßig in die Pflicht genommen, mit allem Drum und Dran. So schwitzte er gerade beim Hitze-Herrenfinale von Wimbledon in einem viel zu warmen Anzug, musste nach dem dreistündigen Tennismatch noch vor laufenden Kameras Small Talk mit Sieger Novak Djokovic machen, obwohl er sich vermutlich lieber hinter Mama Kate verkrochen hätte.

Wie meist bei solchen Auftritten konnte man dem kleinen Royal das Unbehagen praktisch von der Stirn ablesen. Mal rieb er sich müde das Gesicht, dann knabberte er wieder angespannt an den Fingernägeln. Schon während des Gedenkgottesdienstes für Prinz Philip († 99) im April merkte eine Körpersprache-Expertin an, dass George zwischenzeitlich überfordert von der öffentlichen Aufmerksamkeit wirkte. Ähnliches beobachtete Historikerin und Adels-Spezialistin Tessa Dunlop bei den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen: "Prinz George sah wirklich verstört aus", bemerkte sie in ihrem TV-Kommentar. Da kann man nur hoffen, dass Mama und Papa das Pensum ihres Sohns fürsorglich im Blick behalten – der sich jetzt wirklich ein paar freie Ferientage verdient hat!