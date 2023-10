Prinz Harry & Herzogin Meghan: Öffentlicher Flirt mit einem anderen! Ihre Ehe liegt in Scherben

Erwischt man die eigene Frau dabei, wie sie sich an den Hals eines anderen schmeißt, fühlt es sich in der Magengegend an wie ein Atomschlag. Da kann Harry einem schon leid tun – obwohl das alles auch hausgemacht ist: Wie oft wurde der Königssohn von Freunden und der Familie gewarnt, dass Meghan sich immer nur Partner sucht, die für sie in irgendeiner Art und Weise von Nutzen sind.

Der Prinz machte aus einer noch recht unbekannten Schauspielerin eine Herzogin, die jetzt fast jeder auf der Welt kennt. Und nun braucht Meghan den Oscar-Preisträger Kevin Costner dafür, um in Hollywood Fuß zu fassen und um ihre Filmkarriere voranzutreiben.

Bei der Wohltätigkeits-Gala "One805 Live" auf dem Anwesen des Schauspielers konnte es jeder sehen: Meghan himmelte ihn förmlich an, strahlte aufgesetzt mit einem gut funktionierenden Dauergrinsen. Ein Schlag für Harry!

Hat er jetzt endgültig genug? Krisengerüchte gibt es schließlich schon länger. Dieser Auftritt könnte nun der letzte Tropfen sein, der das Fass zum überlaufen bringt. Kommt es jetzt zum schmutzigen Scheidungskrieg? Doch was wird dann aus den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet? Harrys Ältester wurde in England geboren. Nimmt man das Gesetz hier ganz genau, dürfte sogar König Charles entscheiden, was aus dem Jungen wird und wo er lebt. Lilibet hingegen ist US-amerikanische Staatsbürgerin. Hier gelten andere Regeln.

Doch so zerstritten Harry und Meghan auch sind – immerhin entscheiden wohl beide zum Wohle der Kinder. Zurück bleiben aber so oder so gebrochene Herzen. Der Flirt mit Kevin – natürlich war es das nicht wert. Familienglück für eine Karriere zu opfern ist geradezu verrückt. Und Harry steht mal wieder vor den Scherben seines Lebens.