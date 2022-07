Prinz Harry & Herzogin Meghan: Sie treiben es endgültig auf die Spitze!

Foto-Verbot im Restaurant

Bei einem Dinner in New York haben Meghan und Harry kurzerhand ihre Sicherheitskräfte dazu angestiftet, die Gäste zu warnen. Bei ihrem Eintreffen in Robert De Niros Restaurant "Locanda Verde" wurden sie vor unüberlegten Handlungen gewarnt. Außerdem wurden sie offenbar dazu aufgefordert, "zu gehen", falls sie Fotos der Royals machen sollten.

Zum Glück entspannte sich die Stimmung im Laufe des Abends dann doch noch. "Am Tisch neben ihnen gab es zufällig eine Geburtstagsfeier“, verrät eine Quelle gegenüber "Page Six". "Meghan ging mit Harry zu ihnen und sagte: 'Ich wünsche Ihnen alles Gute zum Geburtstag'". Da staunten die Gäste nicht schlecht! "Sie waren alle verblüfft und sagten nur: 'Vielen Dank'.“ Ein übler Nachgeschmack dürfte nach der Security-Warnung aber dennoch geblieben sein...

