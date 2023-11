Prinz Harry & Herzogin Meghan: Maulwurf im Königshaus – sie sind aufgeflogen!

Die York-Geschwister seien "immer noch in vieles eingeweiht, was im Buckingham Palast passiert, daher gibt es Bedenken darüber, was sie ihnen erzählen und was sie enthüllen könnten – sogar unabsichtlich." Meghan würde sich sicherlich vor allem über pikante Infos über Prinzessin Kate und Prinz William freuen. Die könnte sie dann beim nächsten Interview oder in ihrer nächsten Rede, vielleicht sogar in ihrer geplanten Biografie verwenden, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken.

Das soll verhindert werden – bekommen Eugenie und Beatrice ein Ultimatum von König Charles gestellt? Entweder sie legen die Verbindung zu Harry und Meghan auf Eis oder sie bekommen selbst Palast-Verbot. Wofür würden sich die Schwestern bloß entscheiden?