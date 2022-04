Prinz Harry & Herzogin Meghan: Trennung! Sie sind gescheitert

Wie nun eine Quelle gegenüber "Globe" berichtet, haben Meghan und Harry den Entschluss gefasst, die Trennung von Kalifornien voranzutreiben! Angeblich soll es für das Paar von der Westküste an die Ostküste nach New York gehen, da sie in Los Angeles und Umgebung keine wirklichen Erfolge erzielen konnten. Durch einen Insider heißt es nun: "Sie haben große Pläne, König und Königin der Stadt zu werden und da erfolgreich zu sein, wo sie in Hollywood kläglich versagt haben." Die Quelle ergänzt: "Es gibt einen Grund, warum sie nicht auf den wichtigsten Dinner-Partys und Events zu sehen sind – und es heißt, es ist nicht ihre Wahl. Sie wurden zu den meisten dieser Events, bei denen Leute wie Tom Hanks und seine Ehefrau, die Spielbergs, die Obamas und andere Hollywood-Superstars zusammenkommen, nicht eingeladen. Und das hatten sie erwartet." Autsch! Ehrliche Worte, die zeigen: Harry und Meghan haben sich ihr Leben an der Westküste ganz anders vorgestellt. Ob die beiden wohl wirklich den Schritt in Richtung New York wagen? Wir können gespannt sein!