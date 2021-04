Prinz Harry & Herzogin Meghan: Wegen Prinz Philip! Die Familie erhebt schwere Vorwürfe

Heftige Kritik an Meghan und Harry

Besonders Meghans Schwester Samantha Markle ist es ein Dorn im Auge, dass das royale Traumpaar in letzter Zeit nicht für Philip da war. "Wie konnte meine Schwester und wie konnte Harry ihn an seinen letzten Tagen nur so behandeln?", feuert sie im Interview mit "Vox". Ihrer Meinung nach sind die beiden für den Tod von Philip mitverantwortlich!

Samantha habe gehört, dass Philip vor dem Skandal-Interview der beiden geschützt wurde und nicht viel von dem Drama mitbekommen hat. "Aber er ist ein intelligenter Mann und ich bin sicher, dass er gespürt hat, was da los ist. Das konnte einfach nicht gut für ihn sein. Und wie konnten Oprah, meine Schwester und Harry so etwas zulassen? Sie kannten seinen Zustand und den Stress, dem die royale Familie ausgesetzt war", meckert Samantha. Autsch...

