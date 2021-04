Queen Elizabeth: Trauriger Blick hinter die Palastmauern

Die Nachricht erschütterte Großbritannien! Prinz Philip verstarb am letzten Freitag im Alter von 99 Jahren. Nicht nur für die Royals ein herber Verlust! Auch die Welt ist in Trauer um den Monarchen. Doch während sich die Queen nach dem Tod von Prinz Philip in Schweigen hüllt, spricht nun ihr Sohn Andrew über den Zustand der Königin...