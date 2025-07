Bittere Klatsche für Harry & Meghan! Jetzt ist alles aus

Für Herzogin Meghan ist das Netflix-Aus besonders bitter. Auch ihre Podcast-Projekte "Archetypes" und "Confessiones of a Female Founder" wurden nach nur einer Staffel eingestellt. Zwar versucht sie sich mit ihrer neuen Lifestyle-Marke "As ever" in der Unternehmerinnen-Rolle – doch der große Durchbruch bleibt bisher aus.