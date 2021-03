Prinz Harry & Prinz William: Das große Wiedersehen!

Das große Wiedersehen

Am Donnerstag verriet William den Reportern, dass er seit der Ausstrahlung des Interviews noch nicht mit seinem Bruder gesprochen habe. Harry hatte verraten, dass die beiden sich derzeit nicht sonderlich gut verstehen. Ob sie sich schon ausgesprochen haben, ist nicht bekannt. Nach dem skandalösen Interview dürfte es allerdings eine Weile dauern, bis die beiden sich einander wieder annähern können.

Sollten die Brüder sich nicht zu einem Gespräch aufraffen können, könnte es ziemlich unangenehm werden. Denn am 1. Juli soll laut "Daily Mail" die Diana-Statue im Kensington Palace in London enthüllt werden. An diesem Tag würden natürlich beide anwesend sein, um die Statue ihrer Mutter zu bewundern. Bleibt zu hoffen, dass sie es schaffen, sich vor diesem wichtigen Termin auszusprechen...

So süß sind die Kinder von Herzogin Kate und Prinz William: