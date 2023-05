Prinz Harry & Prinz William: Prügelei bei der Krönung

Eigentlich war der Ablaufplan der Krönung klug vom Palast geplant. Harry und William sollten sich möglichst nicht begegnen – schon gar nicht nur zu zweit. Doch es kam, wie es kommen musste: Sie trafen offenbar trotzdem aufeinander. Ein Augenzeuge berichtet: "Ein Wort gab das andere, sie wurden laut, schließlich kam es zu Handgreiflichkeiten. Glücklicherweise konnten die zwei Streithähne getrennt werden, bevor Schlimmeres passierte." Und dann? Haben sie sich den Dreck von den Ärmeln geklopft und weiter ging’s im Programm? So, oder zumindest so ähnlich, könnte es gewesen sein.

Trotzdem wurde Charles wahrscheinlich zugetragen, was da hinter der Sakristei von Westminster Abbey vorgefallen war. Seine Reaktion? Bestürzt, traurig – so muss er sich gefühlt haben. Seine eigenen Söhne bis aufs Blut zerstritten. Zwei Prinzen als gewöhnliche Raufbolde. Nicht mal bei seiner Krönung konnten sie sich zusammenreißen! Es wäre auch nicht das erste Mal, dass die zwei handgreiflich werden. In seiner Biografie "Reserve" schildert Harry: "William beschimpfte mich und ging auf mich los. Es ging alles so schnell. Er packte mich am Kragen, riss an meiner Halskette und stieß mich zu Boden. Ich landete auf dem Hundenapf, der unter meinem Rücken zerbrach, und die Stücke schnitten in mich ein …" Der Autor Robert Jobson schreibt: "William hat eine sehr kurze Zündschnur. Beide, auch Harry, haben das feurige Temperament ihrer Mutter geerbt." Schade, dass sie nicht mehr von Prinzessin Dianas Milde und Güte abbekommen haben. Das hätte vieles leichter gemacht.

Auch interessant

Prinzessin Kate & Prinz William: ER liebt ihre beste Freundin! HIER im VIDEO erfahrt ihr mehr: