Prinz Harry: "Untröstlich und verwirrt" - Eine Quelle enthüllt geheimen Besuch in England!

Im Januar 2020 gaben Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) ihren Austritt aus der royalen Familie bekannt. Eine Entscheidung, die im Nachhinein für noch so einiges Drama sorgen sollte. Den Royals wurde ein Jahr gegeben, um ihre Entscheidung zu überdenken und mit etwas mehr Abstand auf die Situation blicken zu können, doch nur rund einen Monat nach dem "Sandringham Gipfel" bestätigte der Buckingham Palace dann, dass das Paar nicht in seine königlichen Rollen zurückkehren wird.

Die Konsequenz des Austritts: Es kam zu einem großen Streit zwischen Prinz Harry und seiner Familie. Hierdurch zeigten der 39-Jährige und Meghan sich dann auch nur noch für sehr wenige und lediglich formelle Events in der Heimat. So unter anderem für die Beerdigungen von Prinz Philip († 2021) und Queen Elizabeth II. († 2022). Im Januar 2023 veröffentlichte Prinz Harry dann seine Memoiren "Reserve" in denen er mit seiner Familie hart ins Gericht ging. Dies führte zu einem endgültigen Zerwürfnis mit den britischen Royals. König Charles III. (75) "warf" die beiden aus dem Frogmore Cottage, welches sie bis dahin als Zweitheim nutzten. Seitdem wurden die beiden auch zu wichtigen Events wie der "Trooping the Colour"-Militärparade oder dem "Royal Ascot" nicht mehr eingeladen. Die einzige Ausnahme machte hierbei die Krönung seines Vaters, welche Harry im Alleingang besuchte.