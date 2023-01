Prinz Harry verrät: So kam es zum Streit zwischen Meghan und Kate!

Scheinbar soll es nur einen Monat nach der Geburt von Kates und Williams Sohn Prinz Louis zu einem heftigen Streit zwischen Meghan und Kate gekommen sein, wie "Daily Mail" berichtet. Kurz vor Harrys und Meghans Hochzeit im Mai 2018 habe Meghan Kate wohl "Mutterschaftsdemenz aufgrund ihrer Hormone" vorgeworfen. Laut eines Royal-Insiders führte das zu einem großen Streit der beiden: "Es sorgte für Tumult innerhalb des Palastes. Meghan wurde daraufhin erklärt, dass sie ihre Schwägerin nicht gut genug kenne, um über ihre Hormone zu sprechen. So wurde noch nie innerhalb der royalen Familie übereinander geredet."

Doch noch ein weiterer Vorfall sorgte für den Bruch von der ehemaligen "Suits"-Schauspielerin und Williams Ehefrau. Während eines gemeinsamen Auftritts im Jahr 2018 soll Meghan ihre Schwägerin nach einem Lippenstift gefragt haben. Wie Harry in seinem Buch schreibt, soll das wohl "ein amerikanisches Ding" sein. Denn Kate zeigt sich sichtlich überrumpelt von Meghans Frage und zog "widerwillig ihren Lippenstift aus der Handtasche". Für Harry war in dem Moment klar, dass da wohl mehr hinter steckte. Er erklärte, dass Kate "nervös" wirkte – vielleicht, weil sie von nun an "mit Meghan verglichen und dazu gezwungen wird, mit ihr zu konkurrieren."

