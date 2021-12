Herzogin Meghan & Prinz Harry: Insider packt aus! Neue Details zu Baby Lili

Gegenüber US Weekly gab nun eine anonyme Quelle private Einblicke in das Privatleben von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Besonders gespannt dürften Fans auf neue Details zu Baby Lilibet sein, denn über den neue Familienzuwachs ist in der Öffentlichkeit so gut wie nichts bekannt. Dazu kann der Insider jetzt aber ein paar Einblicke geben und verrät, wie sich Fans den süßen Nachwuchs von Harry und Meghan vorstellen können: "Sie ist so ein süßes Baby und es ist eine wahre Freude, in ihrer Nähe zu sein" lässt er die US Weekly nun wissen. Zudem würde sich die kleine Lili bereits prächtig entwickeln und ihre Eltern mächtig stolz machen: