Prinz Harry: Völlig außer Kontrolle!

Es sind Szenen, die im ersten Moment an den tödlichen Unfall von Prinzessin Diana in Paris 1997 erinnern: Prinz Harry und Herzogin Meghan fühlten sich nach einer Preisverleihung in New York einer wilden Verfolgungsjagd durch Paparazzi ausgesetzt. Doch was war Realität, und was Fantasie? Schwebte das Paar wirklich in so großer Gefahr – oder wurde Harry eher von seinem Verfolgungswahn und seinen Angstzuständen überrollt? So oder so – sein Leben ist völlig außer Kontrolle …