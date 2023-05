Prinz Harry: Von wegen Aussprache mit Charles! Das ist die traurige Wahrheit

Wie nämlich nun eine Quelle berichtet, soll Charles seit der Krönung seine Themen rund um Harry und Meghan vorerst beiseite gelegt haben. So soll sein Fokus jetzt auf den Aufgaben als König liegen. Der Insider offenbart gegenüber "Daily Beast": "Die Gelegenheit, die sich Harry bot, um die Sache mit dem König zu klären, ist vorerst vorbei. Natürlich würde Charles eine Versöhnung mit Harry und Meghan immer begrüßen, [...] seine Tür steht in dieser Hinsicht immer offen." Er ergänzt: "Aber jetzt, wo die Krönung abgeschlossen ist, denke ich, dass Charles sich auf die Aufgabe konzentrieren möchte, König zu sein, anstatt sich weiterhin von dem Drama um Harry und Meghan ablenken zu lassen." Oh je! Doch vor allem das Verhältnis zwischen Harry und William soll so zerrüttet sein, dass der Königshaus-Experte keine Chance auf Versöhnung sieht: "Es ist ganz klar, dass William und Kate jetzt extrem wichtige Mitglieder der Institution sind, also wird man ihre Meinung über Harry berücksichtigen müssen, die im Grunde genommen lautet. [...] Ich glaube nicht, dass irgendjemand erwartet, dass Harry eine Einladung zur Krönung von William erhält." Wie es für Harry und seine Familie wohl weiter geht? Wir können gespannt sein ...