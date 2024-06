Prinz Harry: Wendepunkt! Er sucht ein Haus in London

Die wenigen Besuche in England sollen Harry mittlerweile aber nicht mehr reichen und er wünsche sich laut Adelsexperte Tom Quinn wieder in der Heimat Fuß zu fassen.

Wie dieser "The Mirror" gegenüber behauptet, würde der ehemalige Herzog von Sussex aktuell erwägen, ein "dauerhaftes Zuhause im Vereinigten Königreich" zu kaufen, um ihm häufigere Besuche zu ermöglichen: "Mit der Zeit vermisst Harry einige Aspekte seines alten Lebens in Großbritannien. Die Flitterwochen, in denen in den USA alles neu und aufregend ist, gehen unweigerlich zu Ende und Harry blickt durch eine rosarote Brille auf die Vergangenheit zurück."

Weiterhin erklärt Quinn: "Er vermisst seine alten Etonianer und seine Freunde aus der Armee, von denen viele ihn nicht besucht haben, weil sie sich mit Meghan nicht verstehen. Harry ist entschlossen, in Großbritannien ein eigenes dauerhaftes Zuhause zu finden, was zum Teil der Grund dafür ist, dass er weiterhin mit seinem Anwalt dafür kämpft, dass die britischen Steuerzahler wieder für seine Sicherheit aufkommen."

Doch was ist mit Meghan? Wäre sie überhaupt bereit, wieder nach England zu ziehen? "Meghan wird niemals nach Großbritannien zurückkehren und bei den Verwandten ihres Mannes bleiben", erklärt Quinn. Doch unter zwei Bedingungen wäre wohl auch sie bereit, eine Rückkehr in Harrys Heimat in Betracht zu ziehen: "Meghan hat gesagt, dass sie nur dann bereit ist, nach England zurückzukehren, wenn sie und Harry eine eigene Wohnung haben und die Sicherheit, die sie beide für wichtig halten."

Einem Umzug würde als theoretisch nichts im Wege stehen. Ob Harry und Meghan die Rückkehr in seine Heimat aber letztlich wagen, bleibt noch offen. Auch, wie die Familie darauf reagieren würde ...

Hängt ihre Ehe jetzt am seidenen Faden?