Prinz Harry: Wilde Nacht! Jetzt packt eine Stripperin aus

Eine Ex-Stripperin packt aus

Nun meldet sich eine ehemalige Stripperin zu Wort, mit der Harry während einer seiner wildesten Partynächte in Las Vegas rumgemacht haben soll. Sie möchte die schwarze Unterhose verkaufen, die der Prinz an dem besagten Abend trug. Bei dem Kuss, zu dem es 2012 gekommen sein soll, war er ihren Erzählungen nach komplett nackt. Das Höschen soll er ihr anschließend geschenkt haben. "Er war ein Gentleman, aber er war so fertig. Der Alkohol hat ihm zugesetzt. Ich war 15 bis 20 Minuten dort", erinnert Carrie Reichert sich zurück. "Zumindest erinnert diese Hose daran, wie er einmal war … als Harry der lustige Prinz war", erklärt sie gegenüber "The Sun". "Es ist eine Schande, dass er heutzutage so ernst ist. Auch als zweifacher, verheirateter Vater sollte er sich hin und wieder entspannen und Spaß haben."

Für Harrys Höschen und das Outfit, das sie an diesem Abend trug, möchte Carrie umgerechnet rund 926 000 Euro haben. Immerhin hat das Kleidungsstück damals seine Kronjuwelen bedeckt! Ob jemand wirklich so viel Geld für eine alte Unterhose bezahlen will? Fraglich...