Herzogin Meghan & Prinz Harry: Große Sorge um ihre Sicherheit!

Als Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre royalen Pflichten niedergelegt und Großbritannien den Rücken gekehrt haben, hatten sie sich von ihrem neuen Leben in den USA eigentlich etwas mehr Ruhe gewünscht. Doch davon kann wohl nicht die Rede sein! Wie "The Sun" berichtet, musste in den vergangenen 14 Monaten schon sechsmal die Polizei zu ihrem Anwesen in Montecito düsen. Alleine im Mai wurde der Sicherheitsalarm wohl zweimal ausgelöst. Was ist da nur los?