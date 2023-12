Prinz Harry: Zoff um Weihnachten! Seine Familie lässt ihn hängen

Schon seit 2018 schwänzt Prinz Harry die weihnachtlichen Familienzusammenkünfte auf Sandringham. Und seit drei Jahren feiern er und Meghan gleich ganz im sonnigen Kalifornien, zusammen mit ihren Kindern Archie und Lilibet – und in sicherer Entfernung zur buckligen Verwandtschaft in England! Doch so langsam scheint Harry die royalen Traditionen zu vermissen: "Er hat es satt, bei wichtigen Ereignissen von allen getrennt zu sein", berichtet ein Insider dem "OK-Magazine". Und auch die "Sunday Times" will erfahren haben, dass die Sussexes in diesem Jahr bereit wären, die Feiertage erstmals wieder in England zu verbringen: Das Paar würde "eine Einladung nicht ausschlagen", heißt es. Na also, endlich wieder royaler Ringelpietz unterm Tannenbaum? So einfach ist es leider nicht …