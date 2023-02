Prinz Harry: Zusammenbruch in der Familienvilla! Der Notarzt musste anrücken

Er hat sich selbst überschätzt. Kräfte verausgabt, die er gar nicht mehr besaß. Schließlich kam es, wie es kommen musste: Prinz Harry erlitt in seiner Villa im kalifornischen Montecito angeblich einen schweren Zusammenbruch. Der Rettungsdienst soll ihn mitten in der Nacht abgeholt und ihn in die Klinik gebracht haben… Die letzten Wochen sah man Harry überall: Er trat in TV-Shows auf, gab ein Interview nach dem anderen, um sein Buch "Reserve" zu promoten. Und der Inhalt dieser Gespräche war jedes Mal harte Kost: Es ging immer wieder um den Tod seiner Mutter, den Streit mit der Familie, um sein Leben voller Katastrophen und Traumata. Das gleicht einem Dauerbohren in den Wunden, die der Prinz schon so lange mit sich herumträgt. Und dann noch die Nacht in der Villa. Was genau passierte, bleibt unklar. Sicher ist allerdings, dass Harry offenbar dringend Hilfe braucht.