Prinz Harry:„Barbarisch“ – Bruch mit der nächsten Tradition!

Doch warum dieser Bruch? Ein Blick zurück zeigt: Harrys Beziehung zu Eton war alles andere als unkompliziert. In seinen Memoiren „Spare” beschreibt der heute 41-Jährige, wie schwer ihm die Zeit an der Schule fiel. Zwar waren sportliche Aktivitäten für ihn ein Lichtblick, doch im akademischen Bereich tat er sich schwer. Zudem fühlte er sich zwischen den anderen Schülern nie wirklich angekommen. Besonders belastend: Der Wunsch seines Bruders William, Harry solle in Eton so tun, als kenne man sich nicht. Diese Worte hinterließen tiefe Spuren – und werfen ein Licht darauf, warum Harry für seinen eigenen Sohn andere Wege sucht.