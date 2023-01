Prinz Harry: 435 Mal! Diese Person wurde in seinen Memoiren am häufigsten erwähnt

Am häufigsten fällt der Name seiner Ehefrau Herzogin Meghan, obwohl sie erst im dritten und letzten Kapitel auftaucht. Das zeigt, welch eine große Rolle Meghan in seinem Leben spielt. Nach seiner Frau erwähnt er seinen Bruder, Prinz William, am zweithäufigsten: 358 Mal wird sein Name genannt. Am dritthäufigsten schreibt Prinz Harry über seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (†). Danach folgen sein Vater, König Charles, mit 310 Erwähnungen und seine verstorbene Großmutter, Queen Elizabeth (†), mit 192.

Harrys Schwägerin, Prinzessin Kate, landet mit 104 Erwähnungen auf dem sechsten Platz. Königin Camilla nennt der Prinz nur 62 Mal beim Namen. Mit lediglich drei Erwähnungen landet Harrys Tochter Lilibet auf dem letzten Platz.

