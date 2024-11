Prinz Konstantin Alexios: Heißes Oben Ohne Foto

Prinz Konstantin-Alexios lebt zwar relativ privat, doch ist bekannt, dass er über vielseitige kreative Talente verfügt. Neben einer kurzen Modelkarriere bei Dior ist er als Maler und Bildhauer aktiv. In den letzten Jahren hat er zudem seine Liebe zur Fotografie und Videografie auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt. Dort beeindruckt er mit künstlerischen Schnappschüssen und ästhetischen Video-Collagen, die seine follower einen Einblick in sein künstlerisches Leben gewähren. Auch in seinem Privatleben zeigt sich der Prinz zurückhaltend und eher selten mit einer Begleitung in der Öffentlichkeit. Zuletzt war er jedoch in den Schlagzeilen, als er das amerikanische Model Brooks Nader (27) zur Hochzeit von Olivia Culpo (32) begleitete. Zuvor war er von März bis Dezember 2023 mit Poppy Delevingne (38), der Schwester von Cara Delevingne (32), zusammen und wurde von der Presse gelegentlich in Gesellschaft von ihr gesehen.