Prinz Philip: Familienversöhnung am Grab! Sein Lebenswerk in Bildern

Dabei hatte gerade in den letzten Wochen die Sorge um den Prinzen zugenommen, nachdem er am 16. Februar in das Londoner King Edward VII. Hospital eingeliefert wurde. Spätestens nach der Verlegung in das St. Bartholomäus-Krankenhaus am 1. März und der Herz-Operation zwei Tage später, zitterte die Nation um Philip. Schon bei seiner Entlassung am 16. März soll er sehr schwach gewesen sein. Und die Queen? In ihren schlimmsten Stunden war sie nicht allein.