Prinz Philip: Herz-OP - So steht es um den Mann von Queen Elizabeth

Armer Prinz Philip! Der 99-Jährige muss derzeit einiges über sich ergehen lassen. Nachdem er am Montag in eine andere Klinik verlegt wurde, musste er nun auch noch am Herzen operiert werden. Das verkündet der Buckingham Palast am Donnerstag. Offenbar hatte der Mann von Queen Elizabeth ein Herzleiden, das behandelt werden musste. Zum Glück ist die Operation erfolgreich verlaufen! Allerdings darf der Prinz die Klinik noch nicht verlassen.