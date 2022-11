Prinz William: Ein Vertrauter packt aus - so unsympathisch ist er wirklich

Ist der Thronfolger gar nicht so perfekt, wie man denkt? Jetzt kommen nämlich Charakterzüge zum Vorschein, die man so nicht von Prinz William erwartet hätte. Das Enthüllungsbuch von seinem Bruder Harry "Spare", welches am 10. Januar 2023 erscheinen wird, soll ihn nämlich gehörig sauer machen: Wie ein Informant, der William nahestehen soll berichtet, soll er "entsetzt" darüber sein, was Harry in dem Buch schreibt. Teilweise soll der Thronfolger sogar "selbstgerecht" und ab und zu ein "verwöhnter kleiner A****" sein, wie Simon Heffer in einem Artikel für die britische Zeitung "Telegraph" schreibt.

Davon bekommt die Öffentlichkeit allerdings nicht viel mit. Dieses Verhalten soll der Ehemann von Herzogin Kate wohl nur hinter den Palastmauern preisgeben...

