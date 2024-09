Prinz William: Entschlossener Kampf gegen Obdachlosigkeit

"In einer modernen und fortschrittlichen Gesellschaft sollte jeder Mensch ein sicheres Zuhause haben, mit Würde behandelt werden und die Unterstützung erhalten, die er braucht." Unter diesem Motto starteten der Prinz und die Prinzessin von Wales das Charity-Projekt "Homewards". Damit soll erreicht werden, was zuvor noch niemand schaffte: Wohnungslosigkeit ein für alle Mal abschaffen. Ein sehr nobles Vorhaben! Doch wie soll das konkret aussehen?

"Homewards" wurde bereits in sechs Städten Großbritanniens ins Leben gerufen: Neben Aberdeen noch in Nordirland sowie in Newport, Sheffield, Lambeth (bei London) und Poole, Christchurch und Bournemouth in England. Über die Organisation werden vor allem Gelder gesammelt, von denen Wohnungen bereitgestellt werden, die kurzerhand von Menschen in Not bezogen werden können. Das Programm ist für insgesamt fünf Jahre geplant und soll bald auch als Doku-Format ins britische Fernsehen kommen.