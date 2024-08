Prinz William & Prinzessin Kate: Das nächste Familiendrama! Jetzt geht es um George

Ein Prozedere, das bei Royals üblich ist. Ähnlich lief es auch bei seinem Vater William und Onkel Harry ab. Vor dem Schulwechsel soll aber vor allem Kate Angst haben, denn sie weiß: Die Gefahr, dass der schüchterne und sensible George von seinen Mitschülern gemobbt werden könnte, ist groß. Sowohl sie, als auch William mussten diese schmerzliche Erfahrung machen. William rief deswegen sogar eine Initiative gegen Mobbing ins Leben. "All das hört auf dem Spielplatz oder im Klassenzimmer nicht auf. Es verfolgt dich bis nach Hause – bis in den sicheren Hafen, den Kinder haben sollten", sagte er. Vor wenigen Jahren hat er seine "Anti-Mobbing-Task-Force" gegründet, an die sich betroffene Eltern und Kinder wenden können. Laut Insidern könne Kate "den Gedanken nicht ertragen, dass George so etwas ebenfalls durchmachen muss." Bleibt zu hoffen, dass dem kleinen George der große Druck nicht zu viel wird...