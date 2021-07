Prinz William: Erneuter Schlag von Harry - Warum tut er ihm das an?

Schon nach der Beerdigung von Prinz Philip in diesem Jahr konnte Harry England nicht wieder schnell genug verlassen. So auch gestern nach der Enthüllung der Lady Diana Statue. Wie nämlich nun eine Quelle gegenüber "Daily Mail" offenbart, soll Harry knapp 20 Minuten nach dem Termin wieder gefahren sein. Für Prinz William erneut ein herber Schlag ins Gesicht. Schließlich hätte er sich sicherlich gewünscht, noch etwas Zeit mit seinem kleinen Bruder zu verbringen. Doch Harry soll nach der Enthüllung gedanklich schon wieder in seiner neuen Wahlheimat Los Angeles gewesen sein. Ein Insider behauptet gegenüber "Vanity Fair" sogar, dass Harry gestern bereits wieder abgereist ist. Wie bitter! Ob der Brüderstreit wohl jemals wieder ein Ende nimmt? Wir können gespannt sein...