Prinz William: Jetzt tritt er früher in die Fußstapfen von Papa Charles als gedacht

Auch in diesem Jahr war es wieder so weit und Prinz William verlieh höchstpersönlich drei Auszeichnungen und erklärt in einer Rede, warum es nach wie vor wichtig ist, diesem Thema Aufmerksamkeit zu schenken: "Wir dürfen in unseren gemeinsamen Anstrengungen nicht nachlassen, um den erschreckenden Verlust von Arten und Lebensräumen aufzuhalten, den wir alle miterleben."