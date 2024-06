Prinz William: Treffen mit einer Anderen! "Wo ist Kate?"

Auf der offiziellen Instagram-Seite von Prinz William und Prinzessin Kate teilte der Sohn von König Charles III nun ein Foto von dem Treffen mit Taylor Swift backstage auf ihrem "Eras Tour"-Stopp am 22. Juni in London. Alle vier strahlen mit breitem Grinsen in die Kamera, während die Sängerin ein Selfie schießt.