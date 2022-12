Prinz William und Herzogin Kate: Blitz-Krönung! Jetzt geht alles ganz schnell

Schon nach wenigen Wochen im Amt ist es nicht mehr zu übersehen: Der König kann mit seiner Kraft kaum haushalten. Er wirkt erschöpft, übellaunig und mit der Situation komplett überfordert. Aus dem Nichts heraus entließ er langjährige Mitarbeiter, verkaufte achselzuckend die Pferde seiner verstorbenen Mutter. All das brachte ihm nicht gerade Sympathien ein. Im Gegenteil: Die Proteste gegen ihn nehmen zu: In der kurzen Zeit als Oberhaupt der Familie wurde er mindestens zwei Mal mit Eiern beworfen. Nicht gerade die feine englische Art. Wir erinnern uns: Seiner Mutter Queen Elizabeth ist so etwas nie wider fahren.

Und seiner Schwiegertochter Kate auch nicht. Die Prinzessin von Wales bewies gerade erst wieder beim Staatsbesuch des südafrikanischen Präsidenten, dass sie das Zeug zur Königin hat. Nicht nur, dass sie einfach traumhaft schön und anmutig aussah. Sie repräsentierte ihr Land mit Glanz und Glamour, mit Stolz und Seriosität. "Kate besitzt all das nötige Rüstzeug, was eine Königin braucht. Kronprinz William, ja die gesamte britische Monarchie kann sich glücklich schätzen, dass sie da ist", so ein Palastkenner.