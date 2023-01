Prinz William & Prinz Harry: Überraschende Wende! Plötzlich tut ihm alles leid

Folgt bald die große Versöhnung?

Nun laufen in London bereits die Vorbereitungen für das nächste große Event: die offizielle Krönung zum König ihres Vaters Charles am 6. Mai. Natürlich wünscht der sich von Herzen, dass sich seine Kinder endlich wieder versöhnen – und der Frieden hält. Passiert nach drei Jahren Funkstille also endlich das große Wunder? Finden die Männer ihrem Vater, ihrer toten Mutter und Großmutter zuliebe endlich in diesem Frühjahr wieder zueinander? Es wäre so schön! Schließlich betonte Harry öffentlich jetzt in einem Interview: "Ich hätte gerne meinen Vater zurück. Und meinen Bruder."

Williams Frau Kate soll deshalb häufiger wieder mit ihm in Kontakt stehen. Die früheren besten Freunde schreiben sich regelmäßig Nachrichten, führen Telefonate. Denn die Prinzessin will, dass die Monarchie mit ihr und ihrem Mann als zukünftigem König wieder in vollem Glanz erstrahlt. Wie früher eben. Aber das gelingt nur, wenn die ganze Familie zusammenhält.

William lässt mit sich reden

William hat deshalb eingewilligt, sich mit seinem Bruder an einen Tisch zu setzen, wenn auch dieser bereit ist, Kompromisse zu machen. Denn Blut ist dicker als Wasser – und das sollten die beiden Brüder, die schon so viel zusammen erlebt und überstanden haben, am besten wissen.

Auch wenn eine vollständige Rückkehr nach England ausgeschlossen zu sein scheint – für seine Kinder, Archie und Lilibet, wäre es sicherlich schön, ihren Opa, Tante, Onkel, Cousins und Cousinen häufiger sehen zu können.