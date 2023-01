Ekaterina Leonova: Jetzt spricht sie Klartext über ihre Beziehung!

Erst vor wenigen Monaten gab Ekaterina Leonova bekannt, wieder in einer festen Beziehung zu sein. Auf Instagram verkündete sie die süßen Neuigkeiten: "Ich bin seit einigen Monaten in einer festen Beziehung", erzählte die Profitänzerin. Doch wer der neue Mann an ihrer Seite ist, wollte sie nicht verraten. Allerdings hat eine anonyme Quelle der "Bild" verraten, wer Ekats neuer Freund sein soll: Es handelt sich wohl um den 56-jährigen Hasan Kivran. Offiziell bestätigt hat Ekat das bisher allerdings nicht.

