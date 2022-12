Prinz William & Prinz Harry: Wegen Doku - der Brüder-Streit geht in die nächste Runde!

Die neue Netflix-Doku von Prinz Harry und Herzogin Meghan, sorgt bereits jetzt schon für ordentlich Furore. Auch an seinem Bruder Prinz William ging das natürlich nicht vorbei. Er soll, laut eines Insiders der "Mirror", alles andere als begeistert von dem neuen Projekt seines Bruders sein und das auch aus einem ganz besonderen Grund.

In der Doku werden Szenen aus dem berühmt-berüchtigten Panorama-Interview mit ihrer verstorbene Mutter Lady Diana (✝36) eingeblendet. In diesem hatte sich die einstige Prinzessin und Ehefrau von König Charles offen über ihre Ehe ausgelassen. Jedoch sollen ihre pikanten Aussagen nur durch Manipulation entstanden sein, weswegen Prinz William eigentlich verhindern wollte, dass diese Szenen jemals wieder an die Öffentlichkeit gelangen. Dass sein Bruder Harry nun diesen Schritt geht, ist für ihn laut des Insiders unverzeihlich. Er stellt klar: