Prinz William & Prinzessin Kate: Die bittere Wahrheit über ihre Ehe

Die Tür aufhalten, in den Mantel helfen oder die Dame nach einem Dinner sicher nach Hause bringen – das zeichnet einen Gentleman aus. Seiner Herzensdame Blumen am Valentinstag zu schenken, sicher auch. Prinz William wirkt zwar wie ein wahrer Kavalier – ist in Wahrheit als Ehemann aber eher weniger ein Prinz der Herzen.