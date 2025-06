Prinz William & Prinzessin Kate: Eindringling! Polizeieinsatz auf Schloss Windsor

Große Sorge um Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43)! Am Sonntag musste das Paar einen großen Schock verkraften: Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, ist ein Mann über ihre Mauer geklettert, um sich Zugang zu dem Anwesen der Royals zu verschaffen. Die Mitarbeiter des "Royal and Specialist Protection Command", die für die Sicherheit des Anwesens verantwortlich sind, konnten den Mann festhalten, bis die Polizei eintraf. Er soll unter Drogen gestanden haben.