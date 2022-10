Prinzessin Amalia: Ihre Patentante Prinzessin Victoria muss sie jetzt retten

Nachdem Amalia vor Kurzem gezwungen wurde, aus ihrer Studenten-Bude wieder zurück in den Palast Huis ten Bosch zu ziehen, glaubte sie noch – trotz der Mord-Drohung – zumindest in Amsterdam studieren zu können. Doch Amalia darf den Palast in Den Haag gar nicht mehr verlassen. "Es ist schwierig für sie. Plötzlich hat sie kein normales Studentenleben mehr", bestätigt Máxima.

Würde sie in Stockholm bei ihrer Patentante leben, sähe die Situation anders aus. Sie könnte ins Schloss Haga ziehen, sich frei bewegen, studieren und etwas durchatmen. Man kann für die junge Frau nur hoffen, dass Victoria Amalias Eltern davon überzeugen kann ...