Prinzessin Beatrice: Bitteres Geständnis! Jetzt sollen es alle wissen

Für Prinzessin Beatrice ist es eine absolute Herzensangelegenheit: Der Kampf gegen die Legasthenie. Eine Lese- und Rechtschreibschwäche, von der sowohl die Prinzessin als auch Prinz Carl Philip selbst betroffen sind. Bereits seit ihrer Kindheit leidet die britische Adlige unter ihrer Legasthenie. Ein Thema, was der 33-Jährigen sehr nahe geht. Lange Zeit plagten sie schlimme Selbstzweifel, wie Beatrice einmal in einem Interview gegenüber der Hilfsorganisation "Made by Dyslexia" gestand: "Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht klug genug. Warum bin ich nicht wie die anderen?".

Um so erfreulicher, dass Beatrice nun ihre mediale Wahrnehmung dafür einsetzen kann, um auf die Probleme der Betroffenen aufmerksam zu machen. Und dazu reiste sie mit ihrem Gatten nach Schweden und nahm an der Welt-Legasthenie-Versammlung teil. Eine Teilnahme, die ihr viel Dankbarkeit auch vonseiten der schwedischen Royals zuteilkommen lässt. Das Königshaus schrieb auf ihrem Instagram-Kanal: "Ein besonderes Dankeschön an Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice, die sich seit Langem für die Belange von Legasthenikern einsetzt, und an ihren Ehemann Edoardo für ihre Teilnahme"