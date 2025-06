Prinzessin Eugenie: Tiefe Narben! Nur Mama Sarah konnte ihr helfen

Der Eingriff in 2002 war kompliziert. Eine achtstündige Rücken-OP war nötig, da Eugenie an Skoliose litt – einer starken Verkrümmung der Wirbelsäule. Geblieben sind lange Narben in der Rückenpartie. Und die junge Eugenie war furchtbar traurig darüber. Doch dann kam Mama Fergie und machte aus dem Desaster schlichtweg etwas Wunderbares. Eugenie erinnert sich: "Sie war erstaunlich. Sie fragte mich, ob sie die Narben anderen Leuten zeigen könnte, dann drehte sie mich um und sagte: ,Meine Tochter ist ein Supermensch.‘"